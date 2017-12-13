İlçeye bağlı Mangırlar köyünde 48 yaşındaki Raşit Tek’in eşi 45 yaşındaki Hatice ve oğlu 12 yaşındaki Mehmet ile birlikte yaşadığı 2 katlı ahşap evin mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfaktan çıkan alevleri fark eden Hatice Tek eşi ile birlikte yangına önce kendi imkanlarıyla müdahale etti. Ancak başarılı olamayan karı-koca, oğlu Mehmet Tek’i de evden alarak dışarıya çıktıktan sonra itfaiyeyi aradı. Hatice Tek, komşularının da yardımıyla evin yanındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvanlarını da dışarı çıkardı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler evi tamamen sardıktan sonra yanında bulunan ahır, samanlık, odunluk ve garaja sıçradı. İhbar üzerine köye gelen Mudurnu ve Bolu belediyelerine ait itfaiye araçları ile Mudurnu Orman İşletme Şefliği’ne bağlı arazözler, yangına müdahale etti. Köy yollarının dar olması nedeniyle itfaiyenin güçlükle ulaştığı yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev, ahır, samanlık, odunluk, garaj ile hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.