Köy mezarlıklarına dadanan hırsız yakalandı

Haber: Ceylan Beykoz

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Yeniakçakavak Köyü’ne ait 3 mezarlıkta meydana geldi. Önceden keşif yaparak yerleri belirlediği tahmin edilen hırsız, gözüne kestirdiği mezarlık kapılarını çaldı. Olayın peşine düşen Yeniakçakavak Köyü Muhtarı İsa Bodur, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. 1 gün süren çalışmaların önce kapılar bulundu. Ardından jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda da hırsızlık olayı ile alakası olduğu belirlenen şahıslar yakalandı.

“DEVLETİMİZ SAĞOLSUN”

Olay sonrasında açıklama yapan Muhtar İsa Bodur, “Mezarlık kapılarımızı kısa sürede çalan insan olmayan mahluk yakalandılar. Bolu’nun Bir köyünde oturan şahıs gece operasyonu ile Bolu İl Jandarma komutanlığımızca, Önce kapılar bulunarak ardından gece saatlerinde baskın düzenledi ve yakalandılar. Devletimiz Sağolsun” dedi.

Olay hakkında soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şahısların daha önce de hırsızlık olaylarına karıştığını tespit etti.