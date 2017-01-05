Haber: Kasım Şahin

Bolu’da internet sitelerinde yer alan haberlere göre yoğun kar yağışı yüzünden aç kalan kurtlar köylere inerek evcil hayvanları öldürdü. Aç kalan kurtlar yılbaşı gecesi bahçe çitlerinin arasından geçerek bir vatandaşın kangal cinsi köpeğine saldırdı. Köpeğin öldüğü ifade edilirken aç kurtların hayvandan geriye sadece tasmasının kaldığı ifade edilmişti.

Fasıl Köyü Muhtarı Nihat Yılmaz’ın söylediklerine göre ise böyle bir durum yaşanmadı. Köy muhtarı Yılmaz kendi kümesinin de köy dışında olduğunu fakat başına böyle bir şey gelmediğini söyledi. Aynı zamanda kendisine de böyle bir şikayet de bulunanın olmadığını belirtti. Yılmaz “İnternette yazanları bende gördüm. Fakat böyle bir durumun yaşandığı bilgisi gelmedi. Benim kümesimde köyün dışında. Kümesimde ki hayvanlar ise sapasağlam duruyor. Köy halkından da kurt gördüğünü ya da hayvanlarına zarar geldiğini söyleyende yok” ifadelerini kullandı.