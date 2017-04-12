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12 Nisan 2017 Çarşamba
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    • Köy muhtarının yaptığına bak

    İstanbul Bolu Mengenliler Derneği Başkanı, Gökçesu Emirler Köyü’nde yapımı engellenen köy konağı, mescit ve misafirhane inşaatı ile alakalı açıklama yaptı.

    12 Nisan 2017 Çarşamba 11:57
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    Köy muhtarının yaptığına bak

    Haber: Kasım ŞAHİN

    İstanbul Bolu Mengenliler Derneği Başkanı Dilaver Doğruer Gökçesu Emirler Köyü’nde yapımı köy muhtarı tarafından engellenmeye çalışılan köy konağı, mescit ve misafirhane inşaatı ile alakalı açıklamalarda bulunarak köy muhtarına tepki gösterdi. Doğruer açıklamasında şunları söyledi: 

    “Bolu Gökçesu Emirler Köyü Yukarı Mahalle’de 2014 yılında temeli atılan köy konağı, mescit ve misafirhane inşaatı 2 yıl temeli atıldıktan sonra beklemiş olup İstanbul Bolu Mengenliler Derneği’nin kurulması ile birlikte hızlı bir şekilde Mengen Belediye Başkanı, Gökçesu Belediye Başkanı ve Mengen Kaymakamlığı ziyareti gerçekleştirip yaptığımız girişim sonucunda 2016 Temmuz ayında İlçe Özel İdare tarafından köy adına 20.000 TL ödenek alınıp göründüğü hale getirilmiştir. Bu hale gelinceye kadar köy muhtarımız 3 defa İl Özel İdareye, “Tapusu yoktur” deyip inşaatı durdurmaya kalkmıştır. Ama buranın temelini atan, özel idareden ödemeyi alan muhtar, simdi ne oldu da burayı istemiyor, anlamış değilim. Köyümüzde bulunan camii merkez de bulunan ilkokul aşağı mahallede bulunan konak ve yemekhanesinde tapusu veya hiçbir resmiyeti olmadığı bilgisi verilmiştir. Bu aralarında ayrıca incelenmesi gerekmektedir. Mengen’de bulunan 55 muhtarlıkta 100’ün üzerinde konak bulunmaktadır. Kaçının tapusu var ki bizim köy muhtarı bu kadar sıkıştırma yaptı. Hala anlamadım. Sayın Valimizi, Sayın Kaymakamımızı, Sayın Belediye Başkanlarımızı bu konuyla ilgili bilgilendirmek istiyorum. Ayrıca özel harita mühendisi, tapu işlemlerini başlatmış. Resmi tapumuzu en kısa zamanda alacağız. İnşallah akabinde tüm muhtarlıklarda bulunan bu tür yapıların resmi olarak tapularını almalarını ister, aksi halde gerekli yerlere şikayetimizi vatandaş olarak bildireceğimizi beyan ederim. Bu yapının yanında daha önce ahşap bir yapı vardı. Eskidiğinden yenisini yapalım diye köylüler tarafından istek gelince biz de yardım yapmak için kolları sıvadık. Ama durdurulması moralimizi çok bozdu. İnşaatın biran evvel başlayıp çatısının kapanması gerekmektedir. Gerekli mercilerin bu konuyla alakalı girişimde bulunacağından şüphem yoktur.”

    Anahtar Kelimeler: İstanbul, Bolu, Mengenliler, Derneği, Başkanı

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