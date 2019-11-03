Köy muhtarları o tesise karşı

Haber: N. Halid Altundal

Doğal güzellikleriyle Türkiye’nin sayılı şehirleri arasında olan ilimizde Müstakimler köyünde kurulması planlanan katı atık bertaraf tesisiyle birlikte çevre illerin çöplerinin de Bolu’da toplanacağı haberi geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşmüştü. Kurulacak tesisle çöplerin ilimizde toplanacak olması kamuoyunda tartışmalara sebep olurken 11 köyün muhtarı bir araya gelerek konuya tepki gösterdi. Tesisin kurulması planlanan Müstakimler köyünün Muhtarı Halit Uzunbay’ın çağrısı ile bir araya gelen çevre köylerin muhtarları bir basın açıklaması yaparak tesisle ilgili düşüncelerini ve taleplerini bildirdiler. Muhtarlar adına açıklamayı yapan Müstakimler köyü muhtarı Halit Uzunbay, duyarlılıkları için köy muhtarlarına teşekkür ederek, “Dün bizim için tam anlamıyla şok denilebilecek bir haber üzerine durumumuzu ve tepkimizi paylaşmak üzere sizleri buraya davet ettim” dedi.

“BÖLGEDEN GEÇERKEN BİLE TAHAMMÜL EDİLEMEYECEK BİR KOKU OLUŞUYOR”

Uzunbay açıklamasında tesise ilişkin görüşlerini şu şekilde aktardı: “Köyümüz Bolu Merkeze bağlı, Bolu’ya 22 km mesafede Bolu Mengen yolu üzerinde 26 haneli bir köydür. Basından öğrendiğimiz kadarıyla daha önce çimento fabrikasına malzeme alınan yaklaşık 230 dönüm alana çok büyük bir çöp yakma tesisi kurulacakmış. Bu tesisin kapasitesi ilçelerde dahil olmak üzere Bolu’nun çöplerinin 2 -3 katı büyüklüğündeymiş, yani Düzce gibi çevre illerden yakılması için çöp gelmesi gerekiyormuş.

Nasıl yakılıyor; tekniğini, teknolojisini biz bilemeyiz ama diğer illerden duyduğumuz, gördüğümüz kadarıyla yakılan bölgeden geçerken bile tahammül edilemeyecek ve ‘buradan bir daha geçmeyeceğim’ dedirtecek kadar bir koku ve havada mahiyetini bilemediğimiz bir duman oluşturuyor. Mesela İstanbul’da şimdiki hava alanına yakın bölgede bir tesis vardı, şimdi kaldırılıyor galiba. Bu tesisin kokusu en az 10 km çapında bir alandan hissediliyormuş.

Bu tesis yapılırsa en az 10 köy sürekli tesiri altında kalacak çevredeki köyleri hesap etmiyorum

Çaydurt Mengen arası Büyüksu havzası onlarca köyün yer aldığı büyük bir yaşam alanı köylerimizden şehirlere göç olsa da hala köylerimizde hala insanlar yaşıyor, tarım ve hayvancılık yapılıyor. Hatta özellikle şehirlerde yaşayıp da emekli olan akrabalarımızı ve şehirlerde yasayan komşularımızı köylere davet ediyoruz Hal böyle iken köyümüze bu çöp yakma fabrikası kurulursa bırakın şehirlere göç etmiş köylülerimizi geri getirmeyi mevcut köylerde yasayan bizler bir an önce doğduğumuz yaşadığımız köylerden ayrılmak zorunda kalacağız.

“BURAYI BU HALE GETİRENLER BURAYI AĞAÇLANDIRSINLAR”

Çöp içinde, pis kokulu kirli havalı köyde kimse yasamak istemez. Dolayısıyla bu çöp yakma fabrikasının kurulmasına kesinlikle karşıyız. Böyle bir ihtiyaç olabilir, ama bunu getirip köylerimizin içine kurmanın bir anlamı yok. İnsanların yaşamadığı yanından geçmeyeceği kimseye zarar vermeyecek bir bölgeye kursunlar.

Burayı çok düşünüp bir şey yapmak istiyorsa burayı bu hale getirenler burayı ağaçlandırsınlar. Bunu da istiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2019, 18:59