Köy okulları için yüz yüze eğitim kararı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 9 Ekim Cuma günü Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında toplandı. Valilik Abant toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yazı kapsamında seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okulların bütün sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitim vermesi konusu masaya yatırıldı. Toplantıda 21 Eylül 2020 tarihi itibariyle il merkezi ve ilçelerde okulların belli kademelerinde seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlandığı; 12 Ekim 2020 tarihi itibariyle ise anaokulları/anasınıflarında, ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıflarda, ortaokul/İmam Hatip Ortaokullar' 8. sınıflarda ve her türlü liselerin 12. sınıflarında Covid-19 tedbirlerine uyularak ve sınıflar seyreltilerek öğrencilerin haftada ikişer gün gelmesiyle yüz yüze eğitime başlanacağı hatırlatıldı.

BU OKULLARDA TÜM SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİM GÖRECEK

Milli Eğitim Bakanlığının 8 Ekim 2020 tarihli yazısında yer alan maddeye istinaden 11 köy okulunun fiziki şartları uygun görülerek tüm derslerin yüz yüze eğitim şeklinde yapılması kararlaştırıldı. Buna göre Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu, Göynük Ekinciler Ortaokulu / İlkokulu, Göynük Narzanlar Ortaokulu / İlkokulu, Göynük Nejla Türk Ortaokulu / İlkokulu, Mengen Gökçesu Ortaokulu, Merkez Çobankaya Şehit Murat Paçal Ortaokulu / İlkokulu, Merkez Çimento Çaydurt İlkokulu, Merkez Doğancı Ayşe - Yılmaz Becikoğlu Ortaokulu / İlkokulu, Merkez Alıçören Ortaokulu, Mudurnu Hacımusalar Ortaokulu / İlkokulu, Mudurnu Taşkesti İmam Hatip Ortaokulu olmak üzere 11 okulda bütün sınıf seviyelerinde eğitim yüz yüze gerçekleştirilecek. Yüz yüze eğitim Covid-19 tedbirlerine riayet edilerek verilecek. Gerekli tüm tedbirler okul idareleri tarafından alınacak. Tedbirler İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından takip edilecek, idareler ve öğretmenlerce titizlikle uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili olarak 8 Ekim 2020 tarihli yazısında, “Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek” ifadesine yer vermişti.