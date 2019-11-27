“Köy Okulları” projesi hayata geçti

Haber: Ceylan Beykoz

Sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdüren Bolu Ülkü Ocakları, yeni bir proje ile çalışmalarına devam ediyor. Bolu Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birimi “Köy Okulları Projesi” kapsamında ilimizde eğitim veren köy okullarını ziyaret etmeye başladı. Çobankaya köyünü ziyaret eden Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birimi köy okuluna kitap yardımı da yaptı.

Proje ile ilgili Bolu Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamada, “Bolu Ülkü Ocakları olarak Ortaöğretim Birimi Başkanlığımızca Genel Başkanımız Sayın Dr. Sinan Ateş'in destekleri ile ‘Köy Okulları Projesi’ kapsamında Çobankaya Köyümüzde bulunan Bolu/Merkez Çobankaya Şehit Murat Paçal Ortaokulu nu ziyaret ettik. Kütüphaneyi inceleyip kitap yardımında bulunduk. Ülkücü Gençlik, Türk Gençliğine sahip çıkmak adına var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Okul Müdürümüz Emel Aykan hocamıza misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.