Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklanan kararlar doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 6 köy okulunun yüz yüze eğitime geçmesi kararlaştırıldı. Buna göre Merkez Dodurga Abdi Sın İlkokulu/Ortaokulu, Merkez Yıldırım Beyazıt İlkokulu, Merkez Çobankaya Şehit Murat Paçal Ortaokulu/İlkokulu, Merkez Doğancı Ayşe-Yılmaz Becikoğlu Ortaokulu/İlkokulu, Merkez Çimento Çaydurt İlkokulu ve Merkez Alıçören Ortaokulu 15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitime başlayacaktı. Ancak bir haftadır ilimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı dolayısıyla Bolu Valisi Ahmet Ümit, eğitimin 2 gün süreyle tatil edilmesine karar verdi.

2 günlük gecikmenin ardından 6 köy okulunda 2. dönemin ilk ders zili çaldı. Okullarıyla ve öğretmenleriyle buluşan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı da öğrencileri yalnız bırakmadı. Köy okullarını ziyaret eden Cemil Sarıcı, okullarda incelemelerde bulunurken öğrencilere başarılar diledi. Öğretmenler ile de bir araya gelen Sarıcı, alınan tedbirler ve dersler hakkında görüş alışverişinde bulundu.