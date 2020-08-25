Köy yolları asfaltlanıyor

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Mudurnu ilçesinde AK Parti tarafından yapılan girişimler ile köylere hizmet hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Mudurnu İlçe Başkanı Hüseyin Yağın ile İl Genel Meclis Üyeleri Yusuf Mintaş ve Salih Şener’in çalışmaları neticesinde köy yollarında asfaltlama çalışmalarına başlandı. KÖY-DES programı kapsamında Mudurnu’da asfaltlanmayan yol bırakılmaması hedefleniyor.

“ASFALTSIZ KÖY YOLU KALMAMASINI AMAÇLIYORUZ”

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Yağın, “Mudurnu’muzun köylerinde yapılacak sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. Yapılan çalışmalar ile ilçemiz köylerinde asfaltsız köy yolu kalmamasını amaçlıyoruz Kaymakamlığımız ve Mudurnu Köylere Hizmet Getirme Birliği ekipleri tarafından köylerde asfalt çalışmaları aralıksız devam ederken 35 köyümüzde asfalt çalışmasını tamamladık. Programlanan köylerimizde ise alt yapı çalışmaları devam ediyor. Program dahilinde sıcak asfalt dökümü tamamlamak için çalışmalarımız sürerken yapılan çalışmalar sonrasında Mudurnu’da asfaltsız köy yolu kalmamasını amaçlıyoruz” dedi.