Köyde çıkan yangında 3 ev alev alev yandı

Haber: Ceylan Beykoz

Yangın, saat 22.30 sıralarında Mengen ilçesine bağlı Sarıkadılar köyünde çıktı. Mahmut Bozkurt'a ait evde bilinmeyen nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan Erdoğan Erten ve Abdullah Işıkçelik'in evine de sıçradı. Yangını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmalarına köyde yaşayanlar da destek verdi. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrasında yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.