Köyde kundaklama şüphesi

Haber: Esra Öztürk

Dün gece Saat 22.40'da köy camisinin avlusunda bulunan köy sosyal tesisinde çıkan yangını fark eden köy halkı hemen Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliğine haber verdi. Köylünün ortak kullandığı binada bulunan yemekhanede çıkan yangında içeride bulunan plastik masa ve sandalyeler kullanılmaz hale geldi. Yangın ihbarını alan yangın söndürme ekipleri Dörtdivan Merkeze Bağlı 5 kilometre mesafedeki Adaköy’e10 dakika içerisinde ulaşarak yangına müdahale etti. Bir saat süren çalışması sonucu yangın diğer binalara sıçraması önlenerek söndürüldü. Yangın sebebiyle hareketli dakikalar geçiren Adaköy sakinlerinden Sare Ergünhaber muhabirimize açıklamalarda bulundu. Ergün, “gece saatlerinde başka köye komşu ziyaretine giden bir köylümüz eve dönerken yangını tesadüfen fark etmiş ve itfaiyeyi aramış. Yangını daha yeni başladığı zaman fark edilmeseydi camimiz dahil her şey yanar kül olurdu. Allah’tan itfaiyeciler hemen geldi ve yangını söndürdü. Allah itfaiyecilerden razı olsun” dedi.

Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği tarafından olay mahallinde yapılan incelemede yangının kundaklama sonucu çıkmış olma ihtimali belirlendi. Kim ya da kimlerin köy yemekhanesini yakmak istediği anlaşılamadı.