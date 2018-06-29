HABER: ESRA ÖZTÜRK

Bolu İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılan 2018 yılı KÖYDES değerlendirme toplantısına Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, ilçe Kaymakamları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ile daire ve şube müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, 2018 yılı için KÖYDES projesi kapsamında Bolu’ya önemli bir kaynak aktarıldığını belirterek, “2018 yılı KÖYDES projesi kapsamında ilimizde yapılan çalışmaların değerlendirileceği toplantıya hoş geldiniz. Toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2018 yılında ilimize KÖYDES kapsamında çok önemli bir kaynak ayrıldı. Bu kaynağın sağladığı imkanlarla da en fazla çalışmayı nasıl yapabiliriz, bunu toplantıda ele alacağız. Projelendirdiğimiz işlerin son durumunu değerlendirip, yaşanan sorunları, eksiklikleri ele alıp, atılması gereken adımları süratle atıp, 2018 yılı çalışma mevsimini en verimli şekilde değerlendireceğiz. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İl merkezinden başlamak üzere ilçelerimizde yapılan çalışmaları tek tek ele alıp, alınan mesafeyi de gözden geçirerek yaşanan aksaklıkları biran önce giderip bu yılın KÖYDES projesi çalışmalarını da en güzel şekilde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Toplantıda Bolu merkez ve ilçelerde yapımı devam eden projelerin son durumu ileyaşanan aksaklıklar varsa giderilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.