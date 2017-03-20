banner128

banner101

20 Mart 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • KÖYDES ödeneği 3 kat arttı

    2017 yılı KÖYDES ödenek miktarı 19 milyon 100 bin TL olarak belirlendi. 2016 yılına göre büyük artış gösteren ödeneğin ilimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

    20 Mart 2017 Pazartesi 09:47
    Bu haber 57 kez okundu
    KÖYDES ödeneği 3 kat arttı

    Haber: BMA

    İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, 2016 yılında 6 milyon 900 bin TL olan KÖYDES ödeneğinin Milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü’nün girişimleri ile Cumhurbaşkanı ve Başbakanının katkılarıyla 2017 yılında yaklaşık 3 kat artmasının sevincini yaşadıklarını söyledi. 19 milyon 100 bin TL'ye ulaşan KÖYDES ödeneğinin İl Genel Meclisi aracılığıyla ilçelere aktarılacağını belirten Yüceer emeği geçen herkese teşekkür etti.

    Geçtiğimiz yıl KÖYDES ödenek rakamları 6 milyon 900 bin TL olarak belirlenmiş ve gerekli dağıtımı İl Genel Meclisi tarafından yapılmıştı. Meclis Başkanı Yüceer, 2017 yılı KÖYDES ödenek rakamlarının 3 kata yakın bir oranda artarak 19 milyon 100 bin TL'ye ulaşmasıyla büyük sevinç yaşadıklarını söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana Bolu ve ilçelerin kalkınması adına önemli kararlara imza attıklarını ifade eden İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, “Bolu merkez ve ilçelerine yönelik köylerdeki su, kanalizasyon ve yol ihtiyaçlarını gidermek üzere gönderilen KÖYDES ödenek miktarı milletvekillerimizin girişimleri sonucu bu yıl yaklaşık 3 kat oranında artarak 19 milyon 100 bin TL'ye ulaştı. Bu da bizleri oldukça memnun etti. Artan KÖYDES ödenekleriyle birlikte ilçelerimizde önemli yatırımlara imza atılacağına inancımız tam. Köylerde eksik kalan çalışmalarımız bu ödenekle gerçekleşmiş olacak. Bu ödeneğin ilimize gelmesinde katkısı olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Milletvekillerimiz Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü’ye, AK Parti İl Başkanımız Nurettin Doğanay ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bizler bugüne kadar uyum içerisinde çalıştığımız 23 meclis üyemizle Bolu halkına daha iyi hizmet etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: 2017, Yılı, KÖYDES, ödenek, Miktarı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Türkiye satılıyor
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR POLATLIDAKİ KIBRISCIKLILAR
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O KIZLA DANS EDEBİLİR MİSİNİZ?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ESKİŞEHİR”den sonra”GNC”de “BOLU”mu?..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sen Var Olduğun Kişi Değilsin
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR BİR BAŞKA BAŞKAN
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Hayır, Çıkma İhtimali Var mı?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMLIK HUKUKUNA GÖRE "8 MART"
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSTİKRAR YA DA KAOS
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Suat Tosun Suat Tosun BÜYÜLEYİCİ ORGAN BAĞIRSAK
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geriye baktığınızda hayatınızı kendi dilediğiniz şekilde yaşayabildiğinizi düşünmüyor musunuz?
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129