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İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, 2016 yılında 6 milyon 900 bin TL olan KÖYDES ödeneğinin Milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü’nün girişimleri ile Cumhurbaşkanı ve Başbakanının katkılarıyla 2017 yılında yaklaşık 3 kat artmasının sevincini yaşadıklarını söyledi. 19 milyon 100 bin TL'ye ulaşan KÖYDES ödeneğinin İl Genel Meclisi aracılığıyla ilçelere aktarılacağını belirten Yüceer emeği geçen herkese teşekkür etti.

Geçtiğimiz yıl KÖYDES ödenek rakamları 6 milyon 900 bin TL olarak belirlenmiş ve gerekli dağıtımı İl Genel Meclisi tarafından yapılmıştı. Meclis Başkanı Yüceer, 2017 yılı KÖYDES ödenek rakamlarının 3 kata yakın bir oranda artarak 19 milyon 100 bin TL'ye ulaşmasıyla büyük sevinç yaşadıklarını söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana Bolu ve ilçelerin kalkınması adına önemli kararlara imza attıklarını ifade eden İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, “Bolu merkez ve ilçelerine yönelik köylerdeki su, kanalizasyon ve yol ihtiyaçlarını gidermek üzere gönderilen KÖYDES ödenek miktarı milletvekillerimizin girişimleri sonucu bu yıl yaklaşık 3 kat oranında artarak 19 milyon 100 bin TL'ye ulaştı. Bu da bizleri oldukça memnun etti. Artan KÖYDES ödenekleriyle birlikte ilçelerimizde önemli yatırımlara imza atılacağına inancımız tam. Köylerde eksik kalan çalışmalarımız bu ödenekle gerçekleşmiş olacak. Bu ödeneğin ilimize gelmesinde katkısı olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Milletvekillerimiz Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü’ye, AK Parti İl Başkanımız Nurettin Doğanay ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bizler bugüne kadar uyum içerisinde çalıştığımız 23 meclis üyemizle Bolu halkına daha iyi hizmet etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.