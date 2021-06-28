KÖYDES Ödenekleri

Haber: N. HalidAltundal

Bolu Valiliği, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi(KÖYDES) kapsamında ilimiz ilçelerine aktarılacak kaynağı açıkladı. Açıklamaya göre 9 ilçede Köylere Hizmet Götürme Birliklerine 2021 yılı için 34 milyon TL’den fazla kaynak aktarılacak. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, “19/12/2020 tarihli ve 7258 sayılı 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10. maddesi ile 15/01/2021 tarihli ve 3428 sayılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2021 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi(KÖYDES) Projesi ödeneğinin iller ve ilçeler bazında dağılımına, kullandırılmasına, izlenmesine ve denetimine ilişkin usul ve esaslar hakkında 28/04/2021 tarihli ve 2021/3987 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre ilimizde 34.174.394 TL ödenek ayrılmış olup ilimiz Tahsisat Komisyonunun 20/05/2021 tarih ve 01 sayılı kararına göre ilçeler ve sektörler bazında dağılımı yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

HANGİ İLÇEYE NE KADAR AYRILDI?

Açıklamaya göre Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılacak kaynak miktarları şu şekilde sıralandı:

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği 7.767.690,00-TL

Dörtdivan Köylere Hizmet Götürme Birliği 1.437.624,00-TL

Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği 4.602.740,00-TL

Göynük Köylere Hizmet Götürme Birliği 5.357.939,00-TL

Kıbrıscık Köylere Hizmet Götürme Birliği 1.341.792,00-TL

Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliği 4.820.038,00-TL

Mudurnu Köylere Hizmet Götürme Birliği 5.992.373,00-TL

Seben Köylere Hizmet Götürme Birliği 1.975.141,00-TL

Yeniçağa Köylere Hizmet Götürme Birliği 879.057,00-TL

Toplam ödeneğin 15.249.159,62- TL’si Köy Yolları projelerine, 9.865.409,62- TL’si Köy İçme suları projelerine, 3.099.240,91–TL’si Atık su projelerine, 153.383,83- TL’si Küçük Ölçekli Sulama projelerine, 743.954,07-TL’si Yönetim giderine, 5.063.245,95-TL’si Ortak Alım İşlerinde kullanılmak üzere tahsis edildi.