KÖYDES Projesi Mudurnu’da

Haber: Aysun Beykoz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2005 yılında başlatılan içme suyu ve yolu bulunmayan köy ve bağlıların, yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için başlatılan proje kapsamında Mudurnu ilçesinin Kaymakamı Fatih Çevik köyleri ziyaret etti. Çevik, KÖYDES projesi kapsamında bu sene ilçede yapılması planlanan çalışmaları incelemek için Bekdemirler, Tavşansuyu ve Gölcük köylerini gezdi.

Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Koray Ateş, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Erdoğan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanı Fatih Başaran ve İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Mintaş da Kaymakam Çevik’e katıldı.

Bu proje ile birlikte köylerde hayat kalitesinin artırılması, ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanması amaçlandı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 11:03