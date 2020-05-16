KÖYDES toplantısı Vali Ümit başkanlığında yapıldı

Haber: BMA

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kaymakamlarla video-konferans üzerinden KÖYDES Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirerek ilçelerde yürütülen ve planlanan yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Ahmet Ümit’in başkanlığında VKS üzerinden yapılan toplantıya İlçe Kaymakamları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ve İl Özel idaresi birim müdürleri katıldı.

“KAYMAKAMLIKLARIMIZ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAYA DEVAM EDİYORLAR”

Toplantının açılışında konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “2020 yılı başında devletimiz tarafından imkânlar ölçüsünde vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla Bolu’ya önemli bir kaynak ayrıldı. Yapılan istişareler çerçevesinde bu kaynağın ilçelerimize tasnifini gerçekleştirdik. Bu kapsamda Valiliğimizin koordinesinde ve İl Özel İdaremizin teknik kontrolünde tüm Kaymakamlıklarımız gerekli çalışmaları yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar” dedi.

“KLORLAMA CİHAZI OLMAYAN İÇME SUYU ŞEBEKESİ KALMAYACAK”

Kaymakamlardan VKS üzerinden ilçelerde yürütülen ve planlanan yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Bolu Valisi Ahmet Ümit; bütün yatırımların hassasiyetle takip edildiğini ve edileceğini belirtti ve yapılan çalışmaların vatandaşlar ve ilimiz için hayırlı olması temennilerinde bulunarak, “Bu yıl gerçekleştirilen yatırımların ve yapılması planlanan projelerin yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. İlimiz genelinde klorlama cihazı olmayan içme suyu şebekesi kalmayacak. Bütün evlerin giderleri kanalizasyona bağlanarak atıkların ve giderlerinin dere, akarsu, çay vb. sulara akıtılarak doğaya zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca arıtma sistemi planlanmadan kanalizasyon sistemi planlanmayacak. Aksine işleme izin verilmeyecek. Sorumlu olan kurum ve kuruluşlarımızdan bu konularla ilgili üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerini ve üstün gayretlerini devam ettirmelerini rica ederim” ifadelerini kullandı.



KÖYDES Değerlendirme Toplantısı, Vali Ahmet Ümit başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Vali Ümit toplantıda Kaymakamlardan ilçelerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haber: BMA

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kaymakamlarla video-konferans üzerinden KÖYDES Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirerek ilçelerde yürütülen ve planlanan yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Ahmet Ümit’in başkanlığında VKS üzerinden yapılan toplantıya İlçe Kaymakamları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ve İl Özel idaresi birim müdürleri katıldı.

“KAYMAKAMLIKLARIMIZ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAYA DEVAM EDİYORLAR”

Toplantının açılışında konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “2020 yılı başında devletimiz tarafından imkânlar ölçüsünde vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla Bolu’ya önemli bir kaynak ayrıldı. Yapılan istişareler çerçevesinde bu kaynağın ilçelerimize tasnifini gerçekleştirdik. Bu kapsamda Valiliğimizin koordinesinde ve İl Özel İdaremizin teknik kontrolünde tüm Kaymakamlıklarımız gerekli çalışmaları yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar” dedi.

“KLORLAMA CİHAZI OLMAYAN İÇME SUYU ŞEBEKESİ KALMAYACAK”

Kaymakamlardan VKS üzerinden ilçelerde yürütülen ve planlanan yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Bolu Valisi Ahmet Ümit; bütün yatırımların hassasiyetle takip edildiğini ve edileceğini belirtti ve yapılan çalışmaların vatandaşlar ve ilimiz için hayırlı olması temennilerinde bulunarak, “Bu yıl gerçekleştirilen yatırımların ve yapılması planlanan projelerin yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. İlimiz genelinde klorlama cihazı olmayan içme suyu şebekesi kalmayacak. Bütün evlerin giderleri kanalizasyona bağlanarak atıkların ve giderlerinin dere, akarsu, çay vb. sulara akıtılarak doğaya zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca arıtma sistemi planlanmadan kanalizasyon sistemi planlanmayacak. Aksine işleme izin verilmeyecek. Sorumlu olan kurum ve kuruluşlarımızdan bu konularla ilgili üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerini ve üstün gayretlerini devam ettirmelerini rica ederim” ifadelerini kullandı.