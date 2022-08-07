Köyler Arası Futbol Turnuvası Tüm Heyecanıyla Devam Ediyor!

Haber: Uğur Balaban

Köyler arası futbol turnuvasının üçüncü ve dördüncü günlerinde Karaçayır Spor Kompleksi’nde dün akşam oynanan 14 karşılaşma ile devam etti. Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda birbirinden zevkli mücadelelere sahne olurken, takımları için taraftarlar desteklerini esirgemedi. Tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu karşılaşmalar, bol gollü geçti.

FİNALE ADAYIZ!

Cuma günü oynanan saat 19.00’da başlayan Örencik köyü ve Oğulduruk köyü mücadelesi bol gollü geçti. Maça üstün başlayan Örencik Köyü takımı turnuvada ne kadar iddialı olduklarını bu maçta gösterdi. Rakip filelere tam 7 gol gönderen Örencik Köyü maçı 7-2 kazandı. Maç sonrasında açıklama yapan takımın teknik direktör Kemal Can Fidan, “Takımımız turnuvada 2’de 2 yaptı. Namağlup şekilde ilerliyoruz. Antrenmanlarımız meyvelerini vermeye başladı. Bu galibiyetle birlikte turnuvada ne kadar iddialı olduğumuzu gösterdik. Turnuva finaline adayız” dedi.

DEMİRCİLER KÖYÜ ŞOV YAPTI!

16 takımın maç yaptığı Cuma günü Demirciler Köyü ve Köprücüler köyü karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı rahat kazanan Demirciler köyü rakibine 5 gol atarak galibiyetle tanıştı. 60 dakikalık karşılaşmada rakibine karşı sağlam savunma yapan Demirciler köyü gol yemeden maçı kazandı.

RÜZGARLAR KÖYÜ RAHAT KAZANDI

Cuma gününe damga vuran takım ise Rüzgarlar köyü oldu. Rüzgarlar köyü ile Yenicepınar köyü karşı karşıya geldi. Maçta üstünlüğü elinde tutan Rüzgarlar köyü bulduğu çoğu atağı gole çevirerek rakip filelere 7 gol gönderdi. Yenicepınar köyü maçta sadece bir gol atabildi. Rüzgarlar köyü maçı 7-1 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.

ALIÇÖREN KÖYÜ TARAFTARININ DESTEĞİ İLE TOZ YUTTURDU!

Cumartesi günü akşam saat 20.00’da Alıçören Köyü ile Gölcük Köyü karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi tribünlerdeki yerini alan Alıçören Köyü taraftarları 60 dakika boyunca takımlarından desteği esirgemedi. Maç boyu üstünlüğü elinde tutan Alıçören köyü rakibini 5-0 yenerek turnuvadaki 2’nci galibiyetini aldı.

5 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ MAÇLARI;

Rüzgarlar Köyü 7-1 Yenicepınar Köyü

Çanakçılar Köyü 0-3 Berk Köyü

Örencik Köyü 7-2 Oğulduruk Köyü

Çatakören Köyü 2-1 Müstakimler Tokmaklar

Köprücüler Köyü 0-5 Demirciler Köyü

Taşoluk Köyü 2-3 Banaz Köyü

Yeniçaydurt Köyü 2-5 Yuva Köyü

Karalar Köyü 1-0 Saraycık Köyü

6 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ MAÇLARI;

Yakabayat Köyü 1-4 Tekkedere Köyü

AlıçörenKöyü 5-0 Gölcük Köyü

Avşar Köyü 3-1 Hamzabey Köyü

Bahçeköy 1-0 Çaygökpınar Köyü

Sultanbey Köyü 2-4 Vakıfgeçitveren Köyü

Kındıra Köyü 3-2 Çamyayla Köyü