Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda çeyrek finalistler belli oldu

Haber: Uğur Balaban
Köyler Arası Futbol Turnuvası, Karaçayır Spor Kompleksi’nde Pazartesi ve Salı akşamı oynanan 8 karşılaşmadan sonra çeyrek finale yükselen ekipler belli oldu
Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda birbirinden zevkli mücadelelere sahne olurken, Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve birçok siyasi parti temsilcisi karşılaşmaları tribünden takip etti. Karşılaşmaları Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Ak Parti İl Başkanı Suat Güner , CHP Bolu İl Genel Meclisi Gurup Başkanvekili Erhan Beykoz, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Özkalem, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler maçları tribünden takip ederek mücadele eden köy takımları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu karşılaşmalar, bol gollü geçerken maçlar sonunda çeyrek finale yükselen takımların aldığı sonuçlar şu şekilde oldu:
Rüzgârlar Köyü 1-6 Çatakören Köyü
Örencik Köyü 3-1 Berk Köyü
Tekkedere Köyü 5-0 Karalar Köyü
Yuva Köyü 2-4 Alıçören köyü
Banaz Köyü 4-3 Avşar köyü
Bahçe Köy 4-1 Taşoluk Köyü
Kındıra Köyü 6-1 Demirciler Köyü
Vakıfgeçitveren Köyü 0-3 Çay Gökpınar Köyü
Bu sonuçların ardından; Çatakören Köyü, Örencik Köyü, Tekkedere Köyü, Alıçören Köyü, Banaz Köyü, Bahçeköy, Kındıra Köyü ve Çaygökpınar Köyü tur atlayarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Çeyrek Final Programı
20 Ağustos Cumartesi
19.00 Çatakören Köyü-Çaygökpınar Köyü
19.00 Örencik Köyü-Tekkedere Köyü
20.15 Alıçören Köyü-Banaz Köyü
20.15 Bahçe Köy- Kındıra Köyü