Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda Final Adayları Kendini Belli Etmeye Başladı!

Haber: Uğur Balaban

Köyler arası futbol turnuvası Karaçayır Spor Kompleksi’nde dün akşam oynanan 6 karşılaşma ile devam etti. Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda birbirinden zevkli mücadelelere sahne olurken, taraftarların final adayları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu karşılaşmalar, bol gollü geçti.

1 KIRMIZI KART 11 GOL

Günün ilk maçında Kındıra Köyü ve Vakıfgeçitveren köyü karşı karşıya geldi. Maça kontrollü başlayan her iki takımdan Kındıra, ilerleyen dakikalarda oyunda üstünlük kurdu. İlk yarının ortalarına doğru skoru 3-1 yapan Kındıra Köyü maçta üstünlüğü sağladı. Kındıra köyü ceza sahası içerisine etkili atak yapan Vakıfgeçitveren oyuncusunun yerde kalmasıyla saha karıştı. Penaltı bekleyen oyuncular ve taraftarlar, hakemin devam kararı ile çılgına döndü. Hakeme itirazlarını devam ettiren Vakıfgeçitverenli oyuncu kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Mental anlamda çöken Vakıfgeçitveren köyü takımı sonraki dakikalarda 7 gol daha yedi. Kındıra köyü takımı skoru 10-1’e getirerek maçta gülen taraf oldu. Üst üste 3’ncü galibiyetini alan turnuvanın iddialı takımı Kındıra köyü, üst tura çıkmayı garantiledi.

BAHÇEKÖY’DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Köyler Arası Futbol Turnuvası’nın 3. haftasında Bahçeköy ve Hamzabey köyü karşılaşması bol gollü geçti. Maça hızlı başlayan Hamzabey, ilk dakikalarda bulduğu gol ile maçın hemen başında 1-0 öne geçti. Gol ile birlikte soğuk duş alan Bahçeköy, bambaşka bir oyun sergiledi. Maçın ilk yarısında muhteşem geri dönüş yapan Bahçeköy oyuncuları ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. İkinci yarıda Hamzabey’e karşı üstünlük kuran Bahçeköy rakip filelere 5 gol daha göndererek maçı 8-1 kazandı. Turnuvanın favori takımlarından biri olan Bahçeköy, oynadığı futbolla izleyenleri mest etti.

GÜLEN TARAF TEKKEDERE OLDU!

Taraftarın gözünde finale aday gösterilen Alıçören köyü ve Tekkedere köyünün mücadelesinde gülen taraf Tekkedere oldu. Tribünleri ve saha kenarını tıklım tıklım dolduran her iki takımında taraftarı maç boyunca takımlarından desteği esirgemedi. Alıçören köyü ve Tekkedere köyü maçın ilk yarısında sergilediği oyun ile taraftarlarının heyecanını tavana çıkardı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte talihsiz bir gol yiyen Alıçören1-0 geriye düştü. Tekkedere köyü art arda ataklarını devam ettirdi. Alıçören bulduğu ilk fırsatta rakip kaleye hücum etti. Ceza sahası içerisinde boy avantajını kullanan Alıçören’li oyuncu topa vurduğu kafa ile fileleri havalandırdı. Beraberliği getiren gol ile beraber daha dikkatli oyun sergileyen Tekkedere köyü, golden birkaç dakika sonra aradaki farkı tekrardan 1’e çıkardı. Skorun 2-1’e gelmesiyle taraftarının desteğini arkasına alan Tekkedere, 2 gol daha atarak maçı 4-1 kazandı.

10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ MAÇLARI;

Yakabayat Köyü 3-0 Gölcük Köyü

Tekkedere Köyü 4-1 AlıçörenKöyü

Bahçeköy8-1 Hamzabey Köyü

Avşar Köyü 1-1 Çaygökpınar Köyü

Kındıra Köyü 10-1 Vakıfgeçitveren Köyü

Sultanbey Köyü 2-3Çamyayla Köyü