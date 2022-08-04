Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda maçlar kıran kırana geçiyor

Haber: Uğur Balaban

Köyler arası futbol turnuvasının ikinci gününde Karaçayır Spor Kompleksi’nde dün akşam oynanan altı karşılaşma ile devam etti. Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda birbirinden zevkli mücadelelere sahne oldu.

Bahçeköy-Avşar Köyü maçı kıran kırana geçti

Saat 19.00’da başlayan Bahçeköy ve Avşar Köyü maçı kıran kırana geçti. Maça hızlı başlayan Avşar Köyü 2-0 üstünlük kurdu. Avşar Köyü’nün baskısını kıran Bahçeköy, üst üste atakları sonrasında 1 gol buldu. Gole hemen karşılık veren Avşar Köyü durumu 3-1’e getirerek Bahçeköy’ün umutlarını yıktı. Oyunda yapılan değişikliklerin ardından ortaya bambaşka bir oyun sergileyen Bahçeköy yaptığı ataklarla 2 gol birden buldu. Kıran kırana geçen maçta 3-3 eşitlikle sona erdi.

Tekkedere Köyü, Gölcük Köyü’nü farklı bir skorla geçti

19.00’da başlayan bir diğer maçta Tekkedere Köyü, Gölcük Köyü’nü farklı bir skorla mağlup etti. Taraftarının yoğun desteği ile maça çıkan Tekkedere Köyü futbol takımı sahada adeta toz attırdı. Maç başlar başlamaz oyunda büyük üstünlük kuran Tekkedere, maçı rahat kazandı. Rakip filelere tam 9 gol gönderen ekip, turnuvada ne kadar iddialı olduklarını gösterdi. Tribünlerde meşale ve davul eşliğinde takımına destek olan Tekkedere Köyü taraftarları mutlu bir şekilde evine döndü.

Turnuvanın ikinci gününde alınan sonuçlar şu şekilde:

Yakabayat Köyü 2-3 AlıçörenKöyü

Gölcük Köyü 0-9 TekkedereKöyü

Bahçeköy 3-3 Avşar Köyü

Hamzabey Köyü 1-2 Çaygökpınar Köyü

Kındıra Köyü 5-2 Sultanbey Köyü

Vakıfgeçitveren Köyü 1-0 Çamyayla Köyü