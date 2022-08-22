Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda yarı finalistler biri dışında belli oldu

Haber: Uğur Balaban

Köyler Arası Futbol Turnuvası, Karaçayır Spor Kompleksi’nde Cumartesi akşamı oynanan 4 karşılaşmadan sonra yarı finale yükselen ekipler belli oldu

Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda birbirinden zevkli mücadelelere sahne olurken, Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve birçok siyasi parti temsilcisi karşılaşmaları tribünden takip etti. Karşılaşmaları Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Ak Parti İl Başkanı Suat Güner ve Ak Parti Teşkilatı üyeleri maçları tribünden takip ederek mücadele eden köy takımları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu karşılaşmalarda, yarı finale çıkan ekipleri penaltılar belirledi. Kıran kırana geçen maçlar sonunda 3 ekip yarı finale yükselirken; çıkan olaylar nedeniyle Örencik Köyü-Tekkedere Köyü maçı yarıda kaldı.

Örencik Köyü-Tekkedere Köyü yarıda kaldı

Çatakören Köyü 4-3 Çay Gökpınar Köyü penaltılarla

Alıçören Köyü 5-4 Banaz Köyü penaltılarla

Bahçe Köy 6-3 Kındıra Köyü penaltılarla

Bu sonuçların ardından; Çatakören Köyü, Alıçören Köyü, Bahçeköy tur atlayarak yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Örencik Köyü-Tekkedere Köyü maçı, toplanacak kurulun kararı sonrası yarı finale yükselecek son takım belli olacak.

Yarı Final Programı

23 Ağustos Salı

19.00 Çatakören Köyü-Örencik Köyü-Tekke Dere Köyü (galibi kurul kararı sonrasında)

20.15 Alıçören Köyü-Bahçe Köy