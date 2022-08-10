Köyler arası turnuvada maçlar şölen havasında geçiyor

Haber: Uğur Balaban

Kıran kırana geçen mücadelelere sahne olan Köyler Arası Futbol Turnuvası 3.haftasında muhteşem maçlarla devam ediyor. Köylerinin takımlarını desteğe meşale ve davul eşliğinde gelen taraftarlar tribünlerde görsel şölen oluşturuyor.

Yuva Köyü iddiasını sürdürüyor

Salı günü akşam saat 19.00’da Yuva Köyü ve Saraycık Köyü karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Saraycık köyü, ilk dakikalarda yaptığı organize atak sonrasında skoru 1-0 yaptı. Çekişmeli giden maçta dakikalar sonra Yuva köyü şık bir golle beraberliği yakaladı. Maçta eşitliği sağlanmasının ardından Yuva köyünün üst üste atakları devam etti. Defansa kapanan Saraycık köyü ilk yarının son dakikalarında yediği talihsiz golle ilk yarıyı 2-1 geride kapattı. İkinci yarı oyunda üstünlüğü elinde tutan Yuva köyü maçı 4-1 kazanarak, şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürdü.

Demirciler Köyü turnuvadan diskalifiye edilecek mi?

Demirciler köyü ve Banaz köyü kozlarını paylaştı. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Banaz köyü, yaptığı ataklarla Demirciler köyüne ter döktürdü. Yapılan ataklardan sonuç alamayan Banaz köyü, bir türlü gol bulamadı. Demirciler’in oyuncuları ikinci yarıda hakeme sürekli itirazlarda bulundu. İkinci yarının ortalarına doğru, hakemi kovalamaya başlayan Demirciler köyü oyuncuları, hakemin maçı terk etmesiyle hükmen 3-0 mağlup sayıldı. Hakemler komitesinden gelecek rapor sonrasında Demirciler köyünün durumu belli olacak.

Örencik Köyü 3’te 3 yaptı

Köyler arası turnuvanın iddialı takımlarından biri olan Örencik köyü üçüncü maçında Çatakören köyü ile mücadele etti. Kıran kırana geçen mücadelenin ilk yarısında Örencik köyü yaptığı üst üste ataklar meyvesini aldı. Ceza sahası içerisinde Örencik’li oyuncu yerde kalarak penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Örencik köyü, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başlarında Örencik, yaptığı atakla rakip fileleri havalandırarak durumu 2-0 yaptı. Golden sonra Çatakören köyü oyuncuları daha dikkatli oynayarak bulduğu ilk atağı gole çevirmesini bildi. Skor 2-1 olunca, beraberlik için çaba gösteren Çatakören ceza sahası dışından yediği golle 3-1 geriye düştü. Maç 3-1’lik skorla sonuçlandı. Örencik köyü turnuvada oynadığı 3 maçta 3’üncü galibiyetini aldı.