Köylerde aşı çalışmaları devam ediyor



Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüse karşı aşılama çalışmalarında, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Günlük aşılama çalışmalarının yayımlandığı “covid19asi.saglik.gov.tr” sitesinin verilerine göre İlimiz yüzde 76,7 oranla mavi iller kategorisinde yer alıyor. Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Aşı ekipleri, hiç aşı olmamış, 1.doz aşısını olmuş fakat 2.doz aşısını olmamış vatandaşlar içinÇaygökpınar köyüne giderek, köy sakinlerine koronovirüs aşısı yaptı.