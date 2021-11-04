Köylerde aşı çalışmaları devam ediyor

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Aşı ekipleri ulaşabildikleri her yere ulaşmaya devam ediyor.

Köylerde aşı çalışmaları devam ediyor


Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüse karşı aşılama çalışmalarında, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Günlük aşılama çalışmalarının yayımlandığı “covid19asi.saglik.gov.tr” sitesinin verilerine göre İlimiz yüzde 76,7 oranla mavi iller kategorisinde yer alıyor.  Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Aşı ekipleri, hiç aşı olmamış, 1.doz aşısını olmuş fakat 2.doz aşısını olmamış vatandaşlar içinÇaygökpınar köyüne giderek, köy sakinlerine koronovirüs aşısı yaptı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu
Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu
  1. Bolu

banner128

banner124