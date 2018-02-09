Haber: Esra Öztürk

Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat gece eğitimleri hakkında yaptığı açıklamada; “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın insan odaklı olarak yürütmüş olduğu politikalar ve özellikle kırsalda yer alan kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık gözetilecek şekilde başlamıştır. 'Köylü Milletin Efendisidir' vecizesiyle insan odaklı çalışma prensibi bizim için esastır. Bu hareketle gerçekleştirilen gece eğitimleri ile hizmet vatandaşın üreticinin ayağına kadar gitmektedir. Belki İl Müdürlüğümüzün yolunu dahi bilmeyen, ya da bildiği halde ön yargı ile hareket eden vatandaşlarımız kurumumuzun sıcak yüzü ile tanışma fırsatı bulmaktadır. Bu hepimizin başarısıdır. Dolayısıyla siz değerli üreticilerimize teşekkürlerimi sunuyor ve ayağınıza kadar gelen bu hizmetten olabildiğince faydalanmanızı diliyorum" dedi.

2018 programı içerisinde konusunda uzman teknik personeller, buzağı bakım besleme ve buzağı ölümlerinin engellenmesi, hayvancılık desteklemeleri, Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında düzenlenecek kurslar, bitkisel üretim desteklemeleri, domuz ve yabani atların ekili alanlara verdikleri zararlar ve çözüm önerileri, vb. konularda bilgilendirme yapılırken soru cevap şeklinde her türlü konuda üreticiler bilgilendiriliyor.