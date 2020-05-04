Köylere 370 çöp konteyneri

Haber: Aysun Beykoz

Özellikle köylerde büyük sorun haline gelen çöp konusunu bir nebze olsun rahatlatmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 adet vidanjör ve 370 adet çöp konteyneri İl Özel İdaresine teslim edilerek, köylere dağıtılmaya başlandı.

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek 'hayırlı olsun' dediler. Konu ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, şunları söyledi; “Milletvekili arkadaşım sayın Fehmi Küpçü ile beraber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızla yapmış olduğumuz görüşme sonucu özellikle köylerimizde ve tabii ilimizin her noktasında hizmet verecek olan son model bir vidanjör ve 370 adet çöp konteynırı İl Özel İdaresi'ne teslim edildi. İlimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayınMurat Kurum'a teşekkür ediyoruz” Vekil Aydın, Bolu’ya, ilçelere ve köylere yönelik hizmetlerin süreceğini de söyledi.