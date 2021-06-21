Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi



Genel Kurulda, 112 muhtar ve 6 il genel meclis üyesi olmak üzere toplamda 118 kişi oy kullanacak. Köylere hizmet götürme birliğinde görev yapmak için aday olan üyeler ise şu şekilde:

MUHTAR ADAYLAR;

Ketenler Köyü Muhtarı, Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özben,

Rüzgarlar Köyü Muhtarı İzzet Afacan,

Semerciler Köyü Muhtarı Dursun Cantürk,

İL GENEL MECLİSİ ADAYLARI;

İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer,

Ak Parti Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Zerrin Açıkalın

Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Beykozaday olacak.

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