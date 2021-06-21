Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri yapıldı





Haber: Erdal Tanrıverdi

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeliği seçimi 21 Haziran Pazartesi Öğretmen Evinde gerçekleştirildi. İki yıl süreyle görev yapacak olan Bolu Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin seçimlerine Ketenler Köyü Muhtarı, Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özben, Rüzgarlar Köyü Muhtarı İzzet Afacan, Semerciler Köyü Muhtarı Dursun Cantürk, İl Genel Meclisi adayları ise; İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Ak Parti Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Zerrin Açıkalın, Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Beykoz aday oldu.

Seçim sonucunda Bolu Vali Yardımcısı İlhan Turgut Başkanlığında yapılan seçimlerde birliğe İl Genel Meclisinden Yaşar Yüceer (79) oy ve Zerrin Açıkalın (79) oy, Muhtarlardan ise Rüzgarlar Köyü muhtarı İzzet Afacan (64) oy ve Semerciler Köyü Muhtarı Dursun Cantürk (69) oyla seçildiler.

Bolu Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’nde seçilen Yaşar Yüceer, “Gerçekleşen seçim sonucunda İl Genel Meclis üyesi arkadaşım Zerrin Yavuz Açıkalın, Semerciler Köyü Muhtarımız Dursun Cantürk ve Rüzgarlar Köyü Muhtarımız İzzet Afacan ile birlikte köylerimize hizmete devam edeceğiz inşallah. Bizlere destek olan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, seçimlerin Bolumuza ve köylerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Seçim sonrası mikrofon uzattığımız muhtarların beklentileri yol yapımı ve çocuk parkı yapılmaları yönünde oldu. Birçok Köy Muhtarı, pandemi döneminde köy çocuklarının oyun oynayacak park alanlarının olmasını talep etti.

Muhtarlar yeni seçilen Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen üyelerini tek tek tebrik ederek salondan ayrıldı.