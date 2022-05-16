Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri yapıldı

Haber: Uğur Balaban

2021 yılı Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeliği seçimi, Bolu Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. Gerçekleştirilen Genel Kurul’un başkanlığını Vali Vekili İlhan Turgut yaptı. 2021 yılı kesin hesabı ve gelir gider kalemleri de ayrı ayrı okunarak oybirliği ile kabul edildi.

Bir yıl süreyle görev yapacak olan Bolu Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin seçimlerine 4 İl Genel Meclisi üyesi 3 Köy Muhtarı aday oldu. Belkaraağaç Köyü Muhtarı Mustafa Temel, Karamanlar Köyü Muhtarı Fatih Yavuzer, Çaygökpınar Köyü Muhtarı Hüsamettin Biçer, İl Genel Meclisi adayları ise; İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Ak Parti Merkez İlçe İl Genel Meclis üyesi Zerrin Açıkalın, Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Beykoz ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Merkez İlçe üyesi Erdal Tombak oldu. Gerçekleştirilen genel kurula, 111 köy muhtarı katılım sağladı.

Birlikte bir yıl boyunca görev yapacak birlik encümenliğine İl Genel Meclis Üyelerinden 89 oyla Yaşar Yüceer, 81 oyla Zerrin Yavuz Açıkalın, köy muhtarlarından 86 oyla Fatih Yavuzer ve 57 oyla Mustafa Temel seçildi.

Tekrardan 2021 yılı Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeliği seçimine seçilen İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, “Bizlere destek olan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, seçimlerin Bolumuza ve köylerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.