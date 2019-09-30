Köyleri ayı korkusu sardı

HABER:Erdal Tanrıverdi

Türkiye’de en çok ayı popülasyonunun bulunduğu illerin başında gelen Bolu’da son 1 haftada artan tehlikeli ayı karşılaşmaları vatandaşları tedirgin ediyor. Kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayıların saldırganlaşması nedeniyle kırsalda yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Kış uykusuna yatmaya hazırlanan ve kış uykusu öncesi gereken vücut yağını depolamaya çalışan ayılar ormanlık alanda yiyecek bulamayınca, yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. İlimizin kırsal bölgelerinde yaşanan ayı saldırıları nedeniyle bir küçükbaş hayvan ve bir köpek telef olurken, onlarca arı kovanı ve dönümlerce ekili alanın zarar gördüğü belirtildi. Köylü vatandaşların evlerine kadar gelen ayılar köylülerin sebze ve meyve bahçelerine de büyük zarar verirken, içerisinde bal var zannettiği boş arı kovanlarını parçaladı.

Öte yandan Türkiye genelinde ayı popülasyonunun en fazla olduğu il olan Kastamonu’da ise ayı saldırıları doruk noktasına çıktı. Ayı saldırılarının arttığı sadece son 1 haftada Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde 3, Araç ilçesinde 2, Azdavay ilçesinde 1, Cide ilçesinde 3, İnebolu ilçesinde 1, Çatalzeytin ilçesinde 3, Küre ilçesinde 1, Şenpazar ilçesinde 1, Doğanyurt ilçesinde 2 olmak üzere 17 büyükbaş hayvan telef oldu. Sahipleri, kaybolan hayvanlarını ayı parçalarken buldu. Araç ilçesinde 1 ve Cide ilçesinde de 1 olmak üzere hayvanlarını otlatmak için meraya giden toplam 2 kişi de ayıların saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan 2 kişi, Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre, ayı popülasyonunun en fazla olduğu Kastamonu’da 800 boz ayı bulunuyor. Bolu’da ise 450’nin üzerinde bir boz ayı popülasyonunun varlığı tahmin ediliyor.