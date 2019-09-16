Köylü buluşmasına büyük ilgi

Haber: Esra Perçin

Kıbrıscık’ın Alanhimmetler köyünde her yıl geleneksel olarak yapılan köylü buluşması yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen köylü buluşmasında köy camisinde okunan mevlidin ardından yemek ikramları yapıldı. Daha sonra köy dışından gelen vatandaşlar birbirleri ile anılarını tazeledi ve hasret giderdi.

Köy buluşmasına Kıbrıscık ilçe Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, Bolu İl Genel Meclisi Üyesi Erhan Beykoz, ilçe müftüsü Sinan Yıldız, Kıbrıscıkspor Başkanı Durmuş Bahşi ve yönetim kurulu üyeleri, Bolu Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Eyüp Ahi ve yönetimi, Mudurnu Sürdürülebilir Kalkınma Dernek Başkanı Fulya Kırımoglu ve yönetimi, Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilir Kalkınma Dernekleri Platform Başkanı Mehmet Bilgin’in yanı sıra Ankara, Bolu, Kıbrıscık, Sakarya, Düzce, Nallıhan, Beypazarı, İstanbul, Kocaeli, Karabük Mudurnu ve Seben’den birçok vatandaş katıldı.