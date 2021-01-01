Köylüler duruma tepki gösterdi

Haber: C.Kutay Aykan

Köy meydanında bulunan ve okullar açıkken, öğrencilerin kötü havalarda servis beklerken korunmasını sağlayan durağın, kendini bilmez kişiler tarafından sprey boya ile yazılar yazılması sonrası köylüler tepki gösterdi.

Köylülerden İlhami Çetinkaya şöyle konuştu:

“Bu durak Yenicepınar köyünün kamu malıdır. Biriyle meselen varsa adamın yüzüne dersin delikanlıysan. Buraya bu yazıyı yazmak erkeklik değildir. Ağzı dili olmayan duvara yazmayacaksın, onu adamın çıkıp kendine diyeceksin, kiminle meselen varsa” ifadelerini kullandı. Köy Muhtarı Hasan Çetinkaya’da bu olayı yapanları tespit ederek kamu malına verilen zararın bu şahıslardan hukuki yollardan tahsil edileceğini söyledi.