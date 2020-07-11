Köylüler meraları için nöbet tutuyor

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Çaygökpınar, Vakıfgeçitveren ve Ovadüzü köylerinde yaşayan vatandaşların hayvanlarını otlatmak için kullandıkları ortak meranın 10 dönümlük bölümünde fidan dikimi çalışması başlatıldı. Fidanların dikileceği bölgeye giren iş makinelerinin hayvanların otladıkları yeşil alanlar tahrip ettiğini gören köylüler duruma tepki gösterdi. Hayvanlarının sürekli otladığı alanların kazılması nedeniyle uzaklara gittiğini ve geri dönmediklerini söyleyen köylüler, iş makinelerinin çalışmasını engellemek için merada nöbet tutmaya başladı.

“YETKİLİLER GEREKENİ YAPSINLAR”

Fidana karşı olmadıklarını ancak hayvanlarının otladığı meraya fidan diktirmeyeceklerini söyleyen Çaygökpınar köyü muhtarı Hüsamettin Biçer, “Burası 3 tane köyün ortak kullandığı meradır. Burası yüzyıllardır doğanın bize vermiş olduğu bir çayırdır. Daha önce orman açılarak yapılan bir çayır değil. Biz 4 gündür yetkililere buranın çayır olarak kalmasını istediğimizi söylüyoruz. Kimse bizi dinlemedi. Çayırı mahvettiler. Buraya fidan dikilecekmiş. Biz fidana, ormana karşı değiliz. Ormanları biz koruyoruz, gözetliyoruz. Buranın her yeri orman. Biz hayvancılıkla geçiniyoruz. Burada hayvan otlatıyoruz. Yetkililer gerekeni yapsınlar. Biz buraya fidan diktirmeyeceğiz. O zaman hayvanlarımızı bırakalım, hayvancılığı, yaylacılığı bırakalım onlar yapsınlar” dedi.

“BİZİM MERAMIZDAN NE İSTİYORLAR?”

Vakıfgeçitveren köyü muhtarı Yılmaz Bulut ise, “Bu merayı da elimizden alırlarsa yaylacılık diye bir şey kalmaz. Biz de köye ineriz. Yüzyıllardan beri bu merayı kullanıyoruz. Orman içerisinde traşlanmış bölgeler var. Madem fidan dikeceklerse gitsinler oralara diksinler. Bizim meramızdan ne istiyorlar?” şeklinde konuştu.

“70 YILDIR BURASI ÇAYIRDI”

Geçimini hayvancılıktan sağlayan Fatma Çakır, meranın tahrip edilmesine tepki göstererek, “Ben 70 yaşıma girdim. 70 yıldır burası çayırdı. Bizim hayvanlarmız nerede otlayacak. Bu akşam ineklerimiz gelmedi. Bugün öğleye kadar inek aradık. Nerede otlatacağız hayvanlarımızı. Hayvanlar ot bulamayınca uzaklara gidiyorlar ve gelmiyorlar” ifadelerini kullandı.