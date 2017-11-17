Özel Haber: Kasım ŞAHİN
Kıbrıscık - Beypazarı karayolu üzerinde bulunan, 66 hane ve 149 nüfuslu Yazıca Köyü sakinleri geçimlerini çiftçilik ve hayvancılık yaparak kazanıyor. Kıbrıscık ilçesine 12 kilometre mesafede bulunan Yazıca Köyü sakinleri yaylarını tanıtmak amacıyla elleriyle hazırladıkları tabelaları yaylalarının girişlerine dikerek sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaştılar. Yazıca Köyü Yaylasını Bolu ve Türkiye çapında tanıtmak için elleriyle hazırladıkları yön tabelalarını sosyal paylaşım sitesinden yayınlayan köylüler, birde selfie yaptılar.
Köylü vatandaşların özel olarak hazırladıkları el emeği göz nuru yayla tabelaları şimdiden büyük ilgili görmeye başladı.
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