Köylüler tedirgin

Haber: Okay Özcan

Cinayetten sonra gözaltına alınan, ardından da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilen Zeki Gökmen hakkında yüzde 52 şizofren olduğuna dair rapor verilmesi nedeniyle tutuklanmamış ve savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

İşlediği cinayet sonrası Sultanbey köyündeki evine kaçan ve Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısının köy halkına yönelik yaptığı açıklamalar paniğe neden olmaya başladı.

Katil zanlısı, köylülere; “Köyde öldüreceğim 10 kişi daha var. Listedeki sıraya göre bunları da tek tek öldüreceğim” iddialara köyde tedirginlik yaratmaya başladı. Vatandaşlar katil zanlısı Zeki Gökmen’le karşılaşmamak için ellerinden geleni yapmaya başladılar.