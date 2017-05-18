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18 Mayıs 2017 Perşembe
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    • Köylüler Vali’den yardım istedi

    Bolu’nun Göynük İlçesi Himmetoğlu Köyü’nün bazı mahallelerinde kamulaştırma yapılması üzerine evlerinden çıkmaları istenen köylüler Vali Baruş’tan yardım istemek için sabah saatlerinde valilikte toplandı.

    18 Mayıs 2017 Perşembe 13:40
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    Köylüler Vali’den yardım istedi
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    HABER:Faruk ÇİDEM

    Bolu’nun Göynük İlçesi’ne bağlı Himmetoğlu Köyü’nde termik santralde kullanılmak üzere kömür çıkarmak için köyün Aşağı ve Yukarı Mahalleleri’nde yaşayanların evlerinin istimlak edilmesi üzerine köylüler kalacak yerleri olmadığını belirterek Bolu Valisi Aydın Baruş’tan yardım istediler.

    Sabah saatlerinde kadınların da olduğu yaklaşık 50 kişi Vali Aydın Baruş ile görüşebilmek için valilik önünde toplandılar. Köylüler, 20 Mayıs tarihine kadar 18 evin boşaltılması yönünde ihbarname aldıklarını ifade ederek aralarından seçtikleri 3 kişiyi Vali Baruş ile görüşmesi için seçtiler. Yaklaşık 1 saatlik görüşmenin ardından valilik önünde bekleyen köylülere, Çevre Şehircilik Müdürlüğü yetkililerinin yarın köylerine gelerek görüşmeler yapacağını belirten Bolu Valisi Aydın Baruş, “taşınması zaruri olanlara öncelik tanınacak. Daha sonra diğerlerinin ihtiyaçlarını gidermek için arazi bakacağız. Bu konuyu ben yakından takip ediyorum, hiç endişe etmeyin. Pazartesi veya Salı günü Çevre Şehircilik Müdürü gelecek ve sizinle görüşerek yapılacak ev tipini belirleyecek. Bu yıl devlet konut başına 60 bin lira destek veriyor evinizi yapmanız için. Ama bunu bireysel olarak yapmak zor olacağı için siz de razıysanız toplu olarak ihale usulü ile yaptırmak gibi bir kanaate vardık. Ahırlarınızı da evlerinizin yanında sizlere tahsis edilen araziye kendiniz yapacaksınız. Ama önceliğimiz evlerinizin yapılması” dedi.

    “Gidecek yerimiz, çadır kuracak arazimiz yok”

    Köylüler adına konuşan Mustafa Terli, yeni evler yapılıncaya kadar köylerine dokunulmayacağı sözü verildiğini belirterek, “kömür ocaklarından dolayı kamulaştırma olduğu için köyümüzün bir kısmı acil kamulaştırmadan dolayı istimlâk edildi. Fakat bizim gidecek bir yerimiz ya da çadır kuracak bir arazimiz olmadığı için ve makineler de kapımızın önüne dayandığından vali beyden yardım istemeye geldik. Vali bey de bize daha önce söz vermişti. Bizim evimiz yapılmadan kimsenin bizi mağdur etmeyeceğini söylemişti. Himmetoğlu Köyü’nün Aşağı ve Orta Mahallelerinin bir kısmı, toplam 65 hane var yıkılması gereken. Bunlara yer tahsis edildi fakat resmi işlemleri bitmediğinden dolayı hiçbirşey yapılamadı. Vali bey Çevre Şehircilik ve kaymakamlıkla görüştü. Onlar da hızlandıracaklarını söylediler” şeklinde konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Göynük, İlçesi, Himmetoğlu, Köyü’nün

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