Köylüler yardımına koştu

Haber: Ceylan Beykoz

Ekranların beğenilen oyuncusu Kubilay Aka, tam bir doğa aşığı. Bu sezon "Oğlum" dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu, setten fırsat buldukça dinlenmek için kendini doğanın kollarına bırakıyor. Hafta sonunu yakın arkadaşlarıyla birlikte Bolu'nun Göynük ilçesinde geçiren Aka, çadır kurarak kamp yaptı.

Tam teçhizatlı kamp malzemeleriyle keyifleri yerindeydi ta ki gece hava soğuyana kadar! Duyduğuma göre gece hava eksi 8 dereceye kadar düşünce arkadaşlar yoğun karın altında odun bulmakta oldukça zorlanmış!

Köylülerin yardıma koştuğu arkadaşlar, onların verdiği odun ve yaktıkları ateş sayesinde üşümekten kurtulmuş. Kamp hayatını çok seven başarılı oyuncunun ileride bir YouTube kanalı açıp, kamp günlüklerini paylaşmak istediği de gelen bilgiler arasında.