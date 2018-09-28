Haber: Ceylan Beykoz

Yaylalarda kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için çalışmalar sürdürülüyor. Daha önce tespit edilen Sarıalan yaylasında ki kaçak yapıların yıkılması için bugün sabah saatlerinde Özel İdareye ait yıkım ekipleri kalabalık bir jandarma gurubuyla Sarıalan yaylasına gitti. Ekipleri karşısında köylüler direnişe geçerek evlerini yıktırmayacaklarını söylediler.

İş makinalarının önüne yatan köylüler evlerin içine girerek dışarı çıkmayacaklarını söylediler. Bu esnada köylülerden fenalaşanlar oldu. Fenalık geçiren köylüler bölgeye gelen ambulanslarda tedavi edildiler.

Ekipler yıkımı ileri ki bir tarihe ertelediklerini söyleyerek yayladan ayrıldılar.