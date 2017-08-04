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04 Ağustos 2017 Cuma
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    • Köylüler yine yol kesti

    Bolu’nun Göynük ilçesi Himmetoğlu Köyü’nde yapılması planlanan termik santral nedeniyle evlerinin yıkımına başlanan köylüler verilen sözlerin tutulmaması nedeni ile tekrar isyan ederek, yolları kapattılar.

    04 Ağustos 2017 Cuma 12:31
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    Köylüler yine yol kesti
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    Özel Haber: Semih BAYKAL

    Bolu’nun Göynük ilçesi Himmetoğlu Köyü sakinleri isyan etti. İddiaya göre, Bolu Valiliği tarafından geçtiğimiz yıllarda Himmetoğlu Köyü bölgesine termik santral yapılması için acele kamulaştırma kararı çıktı.

    Çıkan karar sonrası köyde bulunan bir çok evin yıkılması gerektiğinin belirtilmesi üzerine köylüler isyan ederek 80 hane kendi arasında imza toplayarak geçtiğimiz Mayıs ayı Bolu Valisi Aydın Baruş’un huzuruna çıktı.Burada bilgilendirme toplantıları düzenlenirken, köylüler bu proje yüzünden mağdur olduklarını ve yardım istediklerini belirttiler. Vali Baruş ise, bu gibi benzer durumlarda vatandaşlara 60 bin TL’lik gibi yardımlar yapıldığını ve önceliğin köylülerin evinin yapılması olduğunu belirtti

    SÖZ TUTULMADI İSYAN ÇIKTI

    İddiaya göre, köylülere Bolu Valisi Aydın Baruş tarafından verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Geçtiğimiz günlerde köyde bulunan hanelere ihbarname gönderilerek köylülerden evlerini boşaltmaları istendi. Yeni evleri daha hazır olmadığı için mağdur olan köylüler isyan ederek, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığı söyledi. Köyde yıkım süreci başlarken, birçok konutta göçükler oluştu ve bazı hanelerde kayma gerçekleşti.

    Gerçekleşen yıkımlar yüzünden hayati tehlikeler geçiren köylüler, isyan ederek köyün yollarını kapadılar. İş makinelerini köylerinde istemeyen köylüler, gece saatlerinde başlayarak sabaha kadar nöbet tuttular. Olaya jandarma ekipleri müdahale ederken, köylüler devlet büyüklerinin olay yerine gelemeden yıkıma izin vermeyeceklerini belirtti.

    Olay yerine Bolu Vali Yardımcısı ve Göynük Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan’ın gelmesi bekleniyor.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Göynük, Ilçesi, Himmetoğlu, Köyü’nde

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