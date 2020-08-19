Köylülerin baz istasyonu tepkisi

Haber: Volkan Yılmaz

Pirahmetler Köyü’nde kurulan baz istasyonuna tepkiler çığ gibi büyüyor. Muhtarlık birinci azası Şükrü Cihan’a ait olan araziyi 10 yıllık süreyle kiralayan bir telekomünikasyon şirketinin kurduğu baz istasyonu köylüleri ayaklandırdı. Kurulumu tamamlanan ve faaliyete geçen baz istasyonunu önünde toplanan köylüler, tepkilerini dile getirdi. Muhtar Ahmet Çekmeci, baz istasyonunun köylülerden izin alınmadan yapıldığını söyleyerek, “Köylüler olarak burada toplandık. İzinsiz olarak kurulan bu baz istasyonunu köyümüzde istemiyoruz. Köylüler de aşırı tepkili. Yer sahibi olanlar da arazilerinin değerinin düştüğünü düşünüyorlar. Bu vericiler radyasyon yayıyor. Öncelikli olarak sağlığımızı düşünüyoruz. Köyümüze 300 metre kadar yakın mesafede. Bizden bir izin istemediler. Muhtar olarak bana da sormadılar. Yer sahibi 10 yıllığına kiralamış” ifadelerini kullandı.

Baz istasyonunda çalışan 3 işçiye tepkilerini dile getiren köy halkını olay yerine gelen jandarma ekipleri uzaklaştırdı.