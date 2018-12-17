Kıbrıscık İlçemize bağlı merkez köyü Kökez’de yaşanan domuz istilası köylüleri tedirgin ettiği için köy genelinde sürek avı başlatıldı. Avda iki saat içerisinde 20 kadar yaban domuzu avlanarak itlaf edildi. Kıbrıscık merkeze 4 kilometre mesafede bulunan 50 haneli ve 140 nüfuslu Kökez Köyünde yaşayan vatandaşlar evlerin neredeyse içerisine kadar domuzlar girmeye başlamıştı. Köy içerisinde bile komşularımıza gidemez olduk. Ekinlerimiz ise hak getire. Domuzlar tarlaları talan ediyordu. Mecbur kaldık sürek avı yaparak aşırı oluşan domuz nüfusunu kontrol altına almaya çalışıyoruz dediler. Köy Muhtarı Durmuş Yılmaz, “Şimdi Buğday, Arpa ve benzeri ekinlerin yeni yeni büyüdükleri bir zaman olduğu için domuzlar kış şartlarında yiyecek bulamadığından tarlalara ve köy içerisinde bulunan ambarlara dadanıyor. Özellikle gece saatlerinde sokağa çıkmaya korkar olduk. Biz köy olarak her yıl böyle sürek avı yapıyoruz. Vur vur bir türlü domuzun sonu gelmediği gibi sanki biz vurdukça hayvanın sayısı artıyor. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Şu an domuz avlamak yasal olarak serbest olduğu için sürek avımızı bu aylarda yapıyoruz. Dün yaptığımız avda da 15-20 kadar azılı dediğimiz büyük yaban domuzu avlandı. Fakat bu hayvanların sonu gelecek gibi değil. Köylü olarak resmen domuzların istilasına uğradık” ifadelerini kullandı.

Vurulan hayvanların tabiata bırakılarak doğal yaşama katkı için ekosistem içerisinde kalmasına dikkat ediyoruz diyen Muhtar Yılmaz, “devlet bu domuz sorununa el atması lazım. Tüm köylülerimizin canına tak etmiş durumda” dedi.