banner133

banner128

17 Aralık 2018 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Köyü domuzlar bastı

    İlimizin şirin ilçesi Kıbrıscık’a bağlı bir köyde sayıları aşırı şekilde artan domuzlar nedeniyle köylüler alarma geçti. Köyün içerisine kadar giren domuzlar köylüleri tedirgin ederken çare sürek avı yapmakta bulundu.

    17 Aralık 2018 Pazartesi 07:53
    Bu haber 80 kez okundu
    Köyü domuzlar bastı
      

    Kıbrıscık İlçemize bağlı merkez köyü Kökez’de yaşanan domuz istilası köylüleri tedirgin ettiği için köy genelinde sürek avı başlatıldı. Avda iki saat içerisinde 20 kadar yaban domuzu avlanarak itlaf edildi. Kıbrıscık merkeze 4 kilometre mesafede bulunan 50 haneli ve 140 nüfuslu Kökez Köyünde yaşayan vatandaşlar evlerin neredeyse içerisine kadar domuzlar girmeye başlamıştı. Köy içerisinde bile komşularımıza gidemez olduk. Ekinlerimiz ise hak getire. Domuzlar tarlaları talan ediyordu. Mecbur kaldık sürek avı yaparak aşırı oluşan domuz nüfusunu kontrol altına almaya çalışıyoruz dediler. Köy Muhtarı Durmuş Yılmaz, “Şimdi Buğday, Arpa ve benzeri ekinlerin yeni yeni büyüdükleri bir zaman olduğu için domuzlar kış şartlarında yiyecek bulamadığından tarlalara ve köy içerisinde bulunan ambarlara dadanıyor. Özellikle gece saatlerinde sokağa çıkmaya korkar olduk. Biz köy olarak her yıl böyle sürek avı yapıyoruz. Vur vur bir türlü domuzun sonu gelmediği gibi sanki biz vurdukça hayvanın sayısı artıyor. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Şu an domuz avlamak yasal olarak serbest olduğu için sürek avımızı bu aylarda yapıyoruz. Dün yaptığımız avda da 15-20 kadar azılı dediğimiz büyük yaban domuzu avlandı. Fakat bu hayvanların sonu gelecek gibi değil. Köylü olarak resmen domuzların istilasına uğradık” ifadelerini kullandı.

    Vurulan hayvanların tabiata bırakılarak doğal yaşama katkı için ekosistem içerisinde kalmasına dikkat ediyoruz diyen Muhtar Yılmaz, “devlet bu domuz sorununa el atması lazım. Tüm köylülerimizin canına tak etmiş durumda” dedi.

    Anahtar Kelimeler: İlimizin, şirin, Ilçesi, Kıbrıscık’a, Bağlı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAYRAĞIM
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Alimin Ölümü Alemin Ölümü, güzel insan Halis Ece
  • İlhami Candemir İlhami Candemir DÜNÜN DİNSEL YAŞAMI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “BAİBÜ” de “2018”in Son Etkinliklerinden…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu PROTOKOL OLSAYDI YAPABİLİR MİYDİK ?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İNANIN SİZLERDE BİZLER GİBİ ŞAMPİYONLUĞA
  • ERDAL TANRIVERDİ ERDAL TANRIVERDİ BU NASIL MÜCADELE?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ENGELLİLER İÇİN NELER YAPABİLİRİZ
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR BASKETBOL – MAVİŞEHİR – BEYLİKDÜZÜ
  • METE FERAH METE FERAH DOĞANIN İNTİKAMI!
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan YUNAN ADALARI GEZİSİ-8
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAZA
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım DESTİNA, GÜZEL KIZ
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Menfaat
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİHTE ORTADOĞUYA KİMİ BAKIŞLAR…
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ BELEDİYENİN “KARA KULELERİ”
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir KOMŞULUK…
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Kahvaltı bahane
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben de Adayım.
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU TARIM VE ONERILER
  • Makinist Makinist Size işin doğrusunu söyleyeyim
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129