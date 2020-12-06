Köyü elektriksiz bıraktı

Haber Erdal Tanrıverdi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıalimler Köyü Meşe Yaylası mevkiinde elektrik arızası olduğu ihbarını alan SEDAŞ ekipler bölgeye giderek çalışma başlattı. Ekipler, bir şahinin elektrik kablolarına takılarak yaralandığını fark etti. Yaralı şahin ekiplerce alınarak tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Mili Parklar (DKMP) yetkililerine teslim edilmek üzere ilçe merkezine getirdi.

DKMP yetkililerince koruma altına alınan şahin il merkezine getirilirken, yaklaşık altı saat elektriksiz kalan köye arıza giderilerek elektrik verildi.