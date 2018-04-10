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    • Köyüme dönmek istiyorum dedi ama!

    FETÖ/PDY kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamışıyla tutuklu yargılanan eski tarih öğretmeni İsmail İncebacakoğlu, tahliyesine isteyerek mahkeme heyetinden; “Artık köyüme geri dönmek istiyorum” talebinde bulundu.

    10 Nisan 2018 Salı 13:49
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    Köyüme dönmek istiyorum dedi ama!
    Haber: Kasım ŞAHİN

    Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan KHK ile ihraç edilen eski tarih öğretmeni İsmail İncebacakoğlu, yaptığı savunmasında ilginç açıklamalarda bulundu. İncebacakoğlu; “Ben silahlı terör örgütüne asla üye olmadım. Bu güne kadar da elime hiç silah almadım” dedi.

    Fetullah Gülen’in okullarında öğretmenlik yaptığını açıklayan İncebacakoğlu; “Üzerime atılı Bylock suçlamasını kabul etmiyorum. Hiç Bylock kullanmadım, mor beyn kullanmadım. 7 Kasım 2017 tarihinden beri de tutukluyum. Ailem beni gözyaşları içerisinde bekliyor. Kollarımdan rahatsız olduğum için askerlik görevimi bile yamadım. Sadece artık köyüme geri dönmek istiyorum. Çiftçilik ve hayvancılık yapmak istiyorum. Ben FETÖ üyesi değil FETÖ mağduruyum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” diyerek mahkeme heyetinden talepte bulundu.

    Hakkında 3 bin 774 Bylock görüşmesi yaptığı belirlenen İnceacakoğlu’nu tahliye istemi mahkeme heyeti tarafından kabul edilmezken, yakınları ise gözyaşları döktüler.

    Anahtar Kelimeler: FETÖPDY, Kapsamında, Silahlı, Terör, örgütüne

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