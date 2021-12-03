Köyün karantinaya alınmasını istedi

Geçtiğimiz hafta Alıçören köyünde, hayvanlar arasında sıkça rastlanan tüberkölöz salgını ortaya çıktı. Büyükbaş hayvan yetiştiricisi İsmail Erkmen’in 15, Esat Ayhan’a ait 4 büyükbaş hayvanda rahatsızlar ortaya çıkınca, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri 19 büyükbaş hayvanı Bolu Belediyesi Mezbahanesine getirerek kesim gerçekleştirildi. Yapılan kesimde toplam 19 büyükbaş hayvanın ciğerlerinde bulaşıcı olan tüberkülöz tespit edildi.

Konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Alıçören Köyü Muhtarı Hakan Sarıalan şunları söyledi:

“Köyümüz 170 hanelidir. 53 hane büyükbaş hayvan, 2 hane ise küçükbaş hayvan yetiştirmekte. Yine köyümüzde yaklaşık 350 büyükbaş ve 150’ye yakın küçükbaş hayvan yetiştirilmekte. Bu olay eskiden de vardı köyümüzde. 90’lı yıllarda da yaşandı. Bu ahırda yaklaşık 5-6 yıl önce de buna benzer olay yaşanmıştı. Şuan da 15 hayvan telef oldu. Devlet bunu karşılıyor mu? Evet illaki bir kısmını karşılıyor ama yine de üreticiye zararı oluyor. Ama bu hastalık bulaşıcı olduğu için bazı ahırlarda da vardır diye tahmin ediyorum. Karantina yok ama karantina olması gerekir. Çünkü bulaşıcı bir hastalık bu. Köydeki herkesin hayvanlarının kontrollerinin yapılması gerekir. İnsana da bulaşabilir tehlikeli. O yüzden yetkililer bu konuya bir el atsa iyi olur. Şuan da tüberküloz hastalığı çıkan ahırlar, 2 haftalık bir dezenfektanın ardından kullanılacak. Ama önceden de aynı şey söylendi 2 yıl kullanmadı vatandaş tekrar Tüberküloz hastalığı çıktı. Merada bu başka hayvanlarla dolaştı. Tehlike arz ediyor yani. Bu benim hayvana da bulaşmış olabilir. Başka komşunun hayvanına da bulaşmış olabilir. Bu hastalık hayvan kesilince ciğerlerinde ortaya çıkıyor. Eğer daha da ilerlemişse etine bulaşıyor. Etini bulaşınca zaten imha. Ama ciğerlerindeyken ciğerini atıyorlar. Kavurma yapıyorlar. Öyle kullanılabiliyor yani. İnsana da bulaşan bir şey. İnsan bunu bilemeden yerse verem hastalığı ortaya çıkar” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021, 16:52