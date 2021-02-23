Koyunlar ikiz ve üçüz doğurdu

Haber: G. Deniz Bakır

Civril Köyü'nde yaşayan ve güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Katmer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde vakit geçirmek için 8 tane sakız cinsi koyun aldı. Salgın dönemi yasaklarında koyunlarının bakımı ile uğraşan Katmer'in koyunları kuzulamaya başladı. Genelde ikiz kuzu veren koyunlarından birisi ise üçüz kuzu dünyaya getirdi.

GÜZELLİKLERİ KARŞISINDA NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM

Katmer, hamile olan koyunlarının kuzulamaya başlamasının kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, " Koyunlarımız ikiz ve üçüz kuzuladı. Kuzuların güzelliği karşısında ne yapacağımı şaşırdım. Zaten hafta sonu dışarı çıkamıyorduk. Evde bunlarla ilgilenerek vaktin nasıl geçtiğini anlayamadık." şeklinde konuştu. Katmer, hayvanları çok sevdiğini ve ileride daha da çoğaltacağını belirtti.