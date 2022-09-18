Haber: Nesrin Altuntaş

31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu yapıldı. Bolu’da sınava girecek memur adayları, sınav saatinden önce kentin çeşitli noktalarındaki okullarda hazır bulundu. Sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçlerince tedbir alındı. Memur adayları, okul girişlerinde kimlik ve sınav giriş kağıtlarının kontrolünün ardından salonlara alındı. Bazı vatandaşlar da sınava giren yakınlarını okul önünde bekledi.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 10:36