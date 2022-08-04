KPSS İptal Edildi!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Başkan Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız tüm adaylara Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz.”

BENZER VE BİRE BİR AYNI SORULAR TESPİT EDİLDİ!

Devlet Denetleme Kurulu müfettişlerinin dün Yediiklim Yayınevi'nde yaptığı incelemede, deneme sınavı soruları ile KPSS sınavının soruları arasında bire bir aynı olan sorular ve benzer sorular tespit edildi.