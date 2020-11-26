KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Haber: N. Halid Altundal

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı(ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada 2020 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığı bildirildi. ÖSYM’den yapılan açıklamada, “25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler” ifadelerini kullandı.