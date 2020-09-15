KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı

Haber: N. Halid Altundal

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı(ÖSYM), 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim başvurularının başladığını duyurdu. ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda, “2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı, 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır. Ortaöğretim düzeyinde DHBT’ye katılmak isteyen adayların KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Duyuruda ayrıca adayların, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekleri belirtildi.

HES KODU ŞARTI

ÖSYM duyuruda ayrıca adaylara HES kodu uyarısında bulundu. Duyuruda konuyla ilgili olarak şunlar aktarıldı: “Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.”

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri ÖSYM sitesindeki 2020-KPSS Ortaöğretim Kılavuzundan edinebilecekler.