KPSS sonuçları açıklandı



Haber: Aysun Beykoz

Adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile sisteme girerek KPSS sonuçlarını öğrenebiliyor. Lisans düzeyindeki adayların girdiği sınavın ardından KPSS sonuçları heyecanla beklenirken, ÖSYM daha önce duyurduğu 16 Eylül'de KPSS sonuçları açıklamasını yaptı. Yapılan açıklamada KPSS sonuçlarının adayların erişimine açıldığı ifade edildi. KPSS sonuçları ile ilgili açıklama sonrasında adaylar ÖSYM'nin internet sitesi ve uygulamasına akın ederken, sistemin bu ilgi karşısında yavaşladığı görüldü.

Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası olan ÖSYM Sonuç'tan (sonuc.osym.gov.tr) adresinden ulaşabiliyor. Sisteme T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile giriş yapabilen adaylar ayrıca ÖSYM Mobil uygulamasından da KPSS sonuçları öğrenilebilecek.