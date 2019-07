KRC Et Döner artık Bolu’da

Haber: Esra Öztürk

İlk şubesini Kayseri’de açan KRC Et Döner ikinci şubesiyle Bolu’da. Yüzde yüz dana etinden yapılan lezzetli dönerleri ile Bolulu vatandaşların uğrak durağı haline gelmesi beklenen KRC Et Döner yapılan duaların ardından hizmete girdi. Açılışın ardından açıklamalarda bulunan işletme sahibi İlker Karaca “Bolu’da gıda sektöründe bir açık tespit ettik. Bolu’ya yeni bir soluk kazandırmak ve lezzetli etlerimizi Bolululara sunmak istedik. Burada genellikle tavuk döner satılıyor. Biz sektörümüz ise et ve ette de iddialıyız. O yüzden ikinci şubemizi burada açmayı tercih ettik” dedi.

“Bir iki ay içinde şube sayımızı 5’e çıkartacağız”

22 yıldır sürdürdükleri inşaat sektöründe piyasaların durumundan dolayı sıkıntı yaşadıklarını ve gıda sektörüne yöneldiklerini ifade eden Karaca “Bu işte de 5 yerde şube çalışmamız var. Birincisini Kayseri’de ikincisini de burada açıyoruz. Diğer şehirlerde de bir iki ay içerisinde açılışlarımız tamamlanacak ve daha sonra franchisingler vermeye başlayacağız” şeklinde konuştu.

“Dönerimiz yüzde yüz 100 dana eti”

Dönerlerin yüzde yüz dana etinden yapıldığını ifade eden Karaca “Dönerimiz yüzde yüz dana eti. İki yaşına girmemiş danalardan yapıyoruz. Direk kısa bacak but kullanıyoruz. İçerisinde lezzet katması için küçük miktarda yağ kullanıyoruz. Onun dışında ekstra bir şey yok ve bu yüzden çok lezzetli bir et. Pişmiş etin net kilosu 80 lira. 100 gr porsiyon olarak et ise 8 lira. Müşterilerimiz memnun olarak ve ete doyarak buradan ayrılıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Etlerimiz Amasya’dan geliyor”

Etlerin lezzetinin Amasya’nın Suluova ilçesinde yetişen hayvanlardan elde edilmesinden kaynaklandığını belirten Karaca sözlerini şu şekilde tamamladı: “Etimizi biz Amasya’dan getiriyoruz. Amasya’nın Suluova ilçesinde 50-55 bin nüfuslu bir ilçe. Halkın yüzde 90’ı hayvancılık ile uğraşıyor. Bizim Amasya’mızın ovalarında yetişen köylünün kendi ürettiği hayvanlardan seçerek alıyoruz. Etimizin lezzeti de buradan geliyor.”